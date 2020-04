Feuerwehr rettet eingeklemmte Fahrerin : Mercedes bei schwerem Unfall in Duisburg komplett zerstört

Duisburg Eine 35-jährige Frau hat einen schweren Unfall in Duisburg leicht verletzt überstanden. Sie war gegen einen Lkw-Anhänger geprallt, gegen einen Baum geschleudert und im Auto eingeklemmt worden.

Am späten Freitagabend hat sich in Duisburg ein schwerer Unfall ereignet, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Gegen 23.45 Uhr fuhr eine 35-Jährige mit ihrem Mercedes auf dem Willy-Brandt-Ring. Nach Aussagen mehrerer Zeugen fuhr sie dort mit überhöhter Geschwindigkeit und führte mehrere Überholvorgänge durch. Als sie beim letzten Überholmanöver in Höhe der Egonstraße auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, prallte sie gegen einen geparkten Lastwagen-Anhänger.

Ob der Unfall einen Bezug zum „Car-Freitag“ hat, ist nicht bekannt. Der „Car-Freitag“ am Karfreitag gilt als Saisonauftakt in der Tuning-Szene. Die Polizei in NRW führt an diesem Tag verstärkt Kontrollen im Stadtgebiet durch. Die Duisburger Polizei kontrollierte verstärkt die technische Ausstattung von Fahrzeugen und die Geschwindigkeit. Erfahrungsgemäß fänden die meisten Szene-Treffen erst am Abend statt, sagte eine Sprecherin. Daher würde verstärkt zu später Stunde kontrolliert. In diesem Jahr rückten die Treffen der Raser und Tuner nicht nur wegen der möglichen Verkehrsverstöße in den Fokus. Auch die Einhaltung des Corona-Kontaktverbots wurde kontrolliert.