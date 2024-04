Hoffnung auf mehr Pünktlichkeit Rheinbahn leiht Duisburg Bahnen für die U79

Um für mehr Verlässlichkeit bei der U79 zu sorgen, hat die Rheinbahn jetzt der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) zwei Bahnen ausgeliehen. Wie die DVG erklärt, soll es jedoch vorerst beim vor anderthalb Jahren aufgrund des Mangels an Fahrzeugen in der Nachbarstadt eingeführten 15-Minuten-Takt bleiben. Die Rückkehr zum Zehn-Minuten-Takt werde „perspektivisch“ weiter verfolgt. Grund für die Entscheidung: „Es hat sich gezeigt, dass der durchgängige 15-Minuten-Takt in Duisburg für die Fahrgäste der U79 aufgrund der aktuellen Fahrzeugengpässe verlässlich ist.“ Die Zuverlässigkeit des bestehenden Taktes und des Angebots auf der Linie stehe jetzt im Vordergrund.