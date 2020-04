Coronavirus in Duisburg : Notmaßnahmen sollen Obdachlosen helfen

Helfer stehen am Morgen vor dem Duisburger Hauptbahnhof und verteilen Brötchen an Bedürftige. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Die Stadt und die Sozialverbände haben sich auf schnelle und möglichst unbürokratische Hilfen für die Obdachlosen in der Coronakrise verständigt. Die Hilfe soll die Betroffenen schnell erreichen.

Nachdem der Obddachlosenhilfeverein „Gemeinsam gegen Kälte“ noch vor kurzem Alarm geschlagen hatte, haben sich die Stadt und die Sozialverbände in Duisburg auf schnelle und möglichst unbürokratische Hilfsmaßnahmen für Obdachlose verständigt. Die Versorgung von wohnungslosen Frauen, Männern und Jugendlichen sei im Hilfesystem in Duisburg auch während der Corona-Krise gewährleistet, heißt es in einer Mitteilung der Sozialverbände. Das Amt für Soziales und Wohnen der Stadt Duisburg, die Wohnungslosenhilfe des Diakoniewerks Duisburg, der Verein „Gemeinsam gegen Kälte“, der Suchthilfeverbund Duisburg, die Duisburger Tafel, der Verein Immersatt sowie Streetworker von weiteren Trägern arbeiteten in diesen Tagen eng vernetzt zusammen, um die notwendige Hilfe für wohnungslose Bürger sicherzustellen.