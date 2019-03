Neue Räume angemietet: VHS-Stätte mit vielen Möglichkeiten

Duisburg Die Volkshochschule hat neue Räume in einem unter Denkmalschutz stehenden ehemaligen Fabrikgebäude bezogen.

Die Volkshochschule macht einen weiteren Schritt Richtung Zukunft: Am Montag wurden die neuen Räume für die Fachbereiche Kunsthandwerk und Zweiter Bildungsweg in unmittelbarer Nachbarschaft des Stadtfensters vorgestellt. In dem unter Denkmalschutz stehenden ehemaligen Fabrikgebäude im Hinterhof Steinsche Gasse 32a hat die Stadt drei Etagen angemietet. Für Oberbürgermeister Sören Link ein logischer zweiter Schritt nach Umzug der VHS von der Königstraße ins Stadtfenster an der Steinschen Gasse.