Langjähriger Ratsherr ist tot: SPD trauert um Hochfelder Urgestein Theo Peters

Die Duisburger SPD trauert um Ratsherr Theo Peters, der am vergangenen Mittwoch plötzlich und unerwartet im Alter von 84 Jahren gestorben ist. Theo Peters war 56 Jahre Mitglied der SPD. Seit 1984 gehörte er dem Rat der Stadt an.

Der gelernte Schlosser war bereits seit 1954 in der Gewerkschaft IG Metall aktiv, unter anderem als Vertrauensmann bei der Niederrheinischen Hütte in Hochfeld. Auch nach dem Ende seines beruflichen Werdeganges war er neben seiner Ratstätigkeit in zahlreichen ehrenamtlichen Funktionen tätig, unter anderem als Mitglied der Awo und der Offensive für ein sauberes Duisburg. Für seine Verdienste um das Gemeinwohl wurde er 1989 mit der Stadtplakette und 1999 mit dem Stadtring ausgezeichnet.