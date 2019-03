Piano Extra im Kammerkonzert: Meister und Lehrling begeistern das Publikum

Duisburg In der Reihe „Piano Extra“, mit der die Kammerkonzerte in der Mercatorhalle ergänzt wird, gastierten diesmal Folkwang-Professor Till Engel und sein herausragender Meisterschüler Mark Kantorovic.

In der jährlichen Reihe „Piano Extra“ innerhalb der Duisburger Kammerkonzerte stellt jeweils ein Klavier-Professor vom Campus Duisburg der Folkwang-Universität der Künste einen Meisterschüler vor. Jetzt war es in der Philharmonie Mercatorhalle wieder einmal so weit: Der 1951 im schweizerischen Basel geborene Till Engel, Folkwang-Professor seit 1975, hatte Mark Kantorovic mitgebracht. Der herausragende Student stammt aus Kaunas, der zweitgrößten Stadt Litauens.

Kantorovic Mark Kantorovic war bei internationalen Wettbewerben in Paris und im italienischen Pianello erfolgreich. 2016 erhielt er eine prestigereiche Einladung nach China, wo er drei Klavierabende gab. Weitere Auftritte führten ihn unter anderem in die Kölner Philharmonie, die Tonhalle Düsseldorf, die Philharmonie Essen, die Laeiszhalle Hamburg und das Bonner Beethoven-Haus.

Den Rahmen bildeten zwei fast ungetrübt heitere Kompositionen für Klavier zu vier Händen, nämlich das Rondo A-Dur op. posth. 107 D 951 (1828) und die Acht Variationen über ein eigenes Thema op. 35 As-Dur D 813 (1824). Engel und Kantorovic belegten bei jedem dieser Stücke eine andere Hälfte der Tastatur und lieferten das sehr sorgfältig ab. Übermut erlaubten sie sich erst in der Zugabe, die war selbstverständlich gleichfalls von Schubert und vierhändig, nämlich der zweite der beiden in C-Dur stehenden charakteristischen Märsche op. posth. 121 D 886 (1826).

Das nächste, siebte Kammerkonzert am Sonntag, 14. April, um 19 Uhr, gestalten die junge Kölner Sopranistin Anna Lucia Richter und der Pianist Michael Gees. Ihr Programm enthält Lieder von Schubert bis Gees. In der Kunst lassen sich „Wahn und Sinn“ (wie dieser Abend überschrieben ist) keineswegs immer sauber trennen. Zum Beispiel scheint in den von Richard Strauss und Wolfgang Rihm vertonten Liedern der Ophelia aus Shakespeares „Hamlet“ hinter dem merkwürdig hellsichtigen Wahn eine höhere Sinnhaftigkeit auf. Karten gibt es am einfachsten im Internet unter karten@theater-duisburg.de.