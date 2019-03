Ortsbesuch von Verkehrsminister Hendrik Wüst: Lkw-Waage auf der A40 zeigt Wirkung

INFO

Inbetriebnahme Die Wiegeanlage vor der Brücke in Richtung Venlo werde Mitte/Ende April fertig sein, erklärte Joachim van Bebber am Montag.

Vorbereitungen Die vorbereitenden Arbeiten haben bereits begonnen. Die Straßen NRW-Autobahnniederlassung Krefeld installiert am Wochenende bereits Teile der Wiegeanlage auf der A 40 in Fahrtrichtung Venlo.

Sperrungen Die A 40 wird daher seit Montagnacht bis Samstagnacht in Fahrtrichtung Venlo jeweils in den Zeiten von 20 Uhr bis 5 Uhr nur über die Parallelfahrbahn in der Anschlussstelle Duisburg-Häfen passierbar sein. Die durchgehenden Fahrstreifen der A 40 sind gesperrt In dieser Zeit werden auf der Fahrbahn Schutzwände aufgestellt, teilte Straßen NRW am Montag mit.