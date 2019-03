Projekt Lebenswert: Syrische Flüchtlinge kochen in Neumühl

Syrische Flüchtlinge kochen in Neumühl

Duisburg Drei junge Syrer machen im Restaurant Sham in Neumühl zur Zeit ihre Ausbildung zum Restaurantfachmann und sind im Service tätig.

Die syrische Küche bezieht ihre Grundlagen aus der besonderen geographischen und klimatischen Lage am Mittelmeer und den fruchtbaren Böden in der Region. Neben Fleisch von Lamm, Geflügel und Rind, das auf ganz besondere Art und mit raffinierten Gewürzen zubereitet wird, prägt viel frisches Gemüse die syrische Küche. Drei junge Syrer machen im Restaurant Sham in Neumühl, Holtener Straße 176, zur Zeit ihre Ausbildung zum Restaurantfachmann und sind im Service tätig. Die Gäste loben insbesondere die Küche von Azubi-Koch Yamen Kadour und den Service der jungen Männer.