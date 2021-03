Land erhöht Liefermengen : Mehr als 300 Lehrer und Erzieher in Duisburg bereits geimpft

Apothekerin Patrycja Alagöz wurde am Mittwoch geimpft. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg In Duisburg können mittlerweile mehr als 1300 Impftermine pro Tag vergeben werden – mehr als doppelt so viele wie noch vor einigen Tagen. Davon profitieren Polizisten, Lehrer und Erzieher. Und auch die Skepsis gegen Astrazeneca lässt nach.

Duisburg will beim Impfen schneller werden. Mehr als 1300 Termine werden ab dieser Woche täglich im Impfzentrum am Theater am Marientor (TaM) angeboten – mehr als doppelt so viele wie bislang. 600 Termine entfallen auf den Impfstoff von Astrazeneca, 720 auf das Mittel von Biontech. Das gaben Oberbürgermeister Sören Link, Krisenstabsleiter Andree Haack, Gesundheitsamtsleiter Ludwig Hoeren und Feuerwehramtsleiter Oliver Tittmann am Mittwoch bei einem Termin im Impfzentrum bekannt.

Derzeit sind acht von 18 Impfstraßen im TaM in Betrieb. Für eine höhere Auslastung stünde derzeit noch nicht genügend Impfstoff zur Verfügung, sagte Link. Eigentlich könnten in Duisburg pro Tag 3500 Impfungen durchgeführt werden. „Wir haben in Duisburg gezeigt, wie leistungsfähig wir sind“, so der Oberbürgermeister. Jetzt komme es auf das Land und den Bund an. „Wenn es drauf ankommt, sind wir da.“

Bis auf wenige Einzelfälle ist in Duisburg die Impfung in den Alten- und Pflegeheimen abgeschlossen. Auch in den Krankenhäusern wurden alle impfbereiten Mitarbeiter der Intensiv- und Palliativstationen immunisiert. Nach anfänglicher Skepsis gegen den Impfstoff von Astrazeneca, werden dort laut Link nun alle Termine vergeben. Mittlerweile konnten auch rund 300 Lehrer und Erzieher geimpft werden. Etwa zehn Tage lang wird es auch eine eigene Impfstraße für Polizisten geben. 200 Beamte sollen hier täglich geimpft werden.