Schutzimpfungen in Mönchengladbach : Stadt und KV erweitern Impfangebot

Der Ruhebereich des Impfzentrums im Nordpark. Dieses wechselt ab Ende August in den Einschichtbetrieb und reduziert so die Öffnungszeiten. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Jeden Samstag gibt es künftig bis Ende September verschiedene Aktionen im Minto und am Rheydter Markplatz. Der Auftakt ist am 14.August.

Die Stadt Mönchengladbach erweitert gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) weiter die niederschwelligen Impfangeboten in den Stadtteilen. So gibt es ab kommenden Wochenende und bis Ende September immer samstags eine Aktion im Minto und im ehemaligen Karstadt-Gebäude in Rheydt.

Der Auftakt ist am 14. August. Dann wird an beiden Orten von 14 bis 20 Uhr geimpft. Die Aktion richtet sich an Personen ab 16 Jahren. Ein Termin muss nicht reserviert werden. Einzig der Personalausweis und – wenn vorhanden – der Impfpass sollten mitgebracht werden. Das Minto befindet sich an der Hindenburgstraße. Geimpft wird auf der Ebene drei, direkt neben dem Borussia-Fanshop. Das ehemalige Karstadt-Gebäude ist am Marktplatz in Rheydt, geimpft wird im Untergeschoss neben dem Aldi-Markt. Das Angebot soll wöchentlich bis Ende September wiederholt werden – immer im gleichen Zeitfenster an den gleichen beiden Orten.

Darüber hinaus kommen nächste Woche die Impfteams wieder in die Stadtteile – um die Zweitimpfungen für alle jene anzubieten, die bei den mobilen Impfangeboten um den Monatswechsel ihre Erstimpfungen erhalten haben. Am Mittwoch, 18. August, erfolgt eine Impfaktion in der Burggrafenhalle (Zur Burgmühle 31) in Odenkirchen. Das Impfteam ist von 14 bis 19 Uhr vor Ort – ebenso wie bei den drei folgenden Impfaktionen. Am Donnerstag, 19. August, wird im Franz-Balke-Haus (Welfenstraße 10) in Bonnenbroich geimpft. Am Samstag, 21. August, gibt es ein Aktion im Bürgerzentrum Römerbrunnen (Giesenkirchener Straße 245) in Mülfort und am Sonntag, 22. August, im Jugendclubhaus Westend (Alexianerstraße 6).

Obwohl es sich um Wiederholungstermine für die Zweitimpfung handelt, besteht auch für Kurzentschlossene die Gelegenheit, sich impfen zu lassen. Dann gibt es das Vakzin von Johnson & Johnson.