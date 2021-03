Terminvergabe im Internet : 14 Schnelltestzentren öffnen in Duisburg

Duisburg Ab Freitag, 12. März, kann jeder Duisburger einmal pro Woche kostenlos einen Corona-Schnelltest machen. Die Stadt hat dazu insgesamt 14 Testzentren in den Bezirken errichtet. Die Terminvergabe läuft online, Familien können auch gemeinsam kommen.

Die kostenlosen Corona-Schnelltests kommen nach Duisburg: Die Stadt bietet die Tests ab Freitag, 12. März, an gleich 14 Standorten an. Alle Duisburger können sich dort einmal die Woche testen lassen. Das hat die Verwaltung am Mittwochnachmittag angekündigt. Termine können ab Donnerstag im Internet unter www.du-testet.de gebucht werden. Die Schnelltestzentren sind – mit wenigen Ausnahmen – täglich, von Montag bis Sonntag in der Zeit von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Abweichende Öffnungszeiten sollen auf der Buchungsseite erkennbar sein.

Auf der Webseite können auch gemeinsame Termine, etwa für Familien, gebucht werden. Wenn eine Mailadresse hinterlegt ist, kommt die Terminbestätigung per Mail. Ansonsten besteht die Möglichkeit, die Terminbestätigung auszudrucken oder sich die Registrierungsnummer zu notieren. Für Bürger, die das Internet nicht nutzen, besteht die Möglichkeit, von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 16 Uhr über die Corona-Hotline 940049 einen Termin zu vereinbaren. Dort kann es allerdings zu Wartezeiten kommen.

Testzentrum in der Mitsubishi-Electric-Halle : Täglich 1000 Gratis-Schnelltests in Düsseldorf möglich

Zum Testtermin müssen die Terminbestätigung und der Personalausweis mitgebracht werden. Das Ergebnis des Schnelltests liegt in etwa 15 Minuten vor, eine schriftliche Bestätigung wird vor Ort ausgestellt. Sollte der Schnelltest positiv sein, soll in der Regel direkt ein PCR-Test vorgenommen werden, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Wenn ein PCR-Test vor Ort nicht möglich sein sollte, muss der Hausarzt oder das Testzentrum am TaM aufgesucht werden. An den ersten drei Tagen soll der Betrieb zunächst mit einer Kapazität von rund 70 Prozent starten, um die Abläufe zu überprüfen. Ab Montag werden dann alle Termine voll buchbar sein.