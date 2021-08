Corona-Pandemie in Duisburg : An diesen Orten finden in der kommenden Woche wieder Sonderimpfungen statt

Impfwillige sollten ihren Impfausweis nicht vergessen. Foto: dpa/Sophia Kembowski

Duisburg Die Sonderimpfaktionen der Stadt Duisburg werden in der kommenden Woche an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet fortgesetzt. Am Wochenende gibt es außerdem ein ganz besonderes Angebot für Kinder und Jugendliche. Wir geben einen Überblick.

Bei den Sonderimpfungen in der kommenden Woche stehen die Vakzine von Johnson & Johnson (Erstimpfung) und Moderna (Erst- oder Zweitimpfung) zur Verfügung. Hierbei ist zu beachten, dass sich ausschließlich Personen vor Ort zweitimpfen lassen können, die auch bereits eine Erstimpfung mit einem mRNA Impfstoff an gleicher Stelle erhalten haben.

Bei einer neuen Erstimpfung mit Moderna erhalten die betroffenen Personen nach vier Wochen ihre Zweitimpfung im Duisburger Impfzentrum (TAM). Es gilt zu beachten, dass bei diesem Impfstoff nur mit einer Zweitimpfung eine vollständige Immunisierung gewährleistet werden kann.

Impfberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren, die sich ausweisen können. Empfohlen wird zudem die Mitnahme des Impfausweises. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. Sprachmittler des Kommunalen Integrationszentrums werden wie bisher bei der Aufklärung helfen und die Menschen bei Bedarf in ihren Herkunftssprachen unterstützen.

Unabhängig von den dezentralen Impfaktionen besteht auch weiterhin die Möglichkeit, sich kostenlos und ohne Termin, täglich von 8 bis 20 Uhr im Impfzentrum/Theater am Marientor an der Plessingstraße 20 in Duisburg-Mitte impfen zu lassen. Je nach Verfügbarkeit erfolgen die Impfungen mit Moderna oder Biontech. Eine freie Auswahlmöglichkeit besteht nicht.

Es folgt eine Übersicht der Impfangebote in der kommenden Woche:

Montag, 16. August

Hauptbahnhof, Vorplatz (Portsmouthplatz), 12 bis 18 Uhr (Erst- oder Zweitimpfung)

Marxloh August-Bebel-Platz, 8 bis 13 Uhr (Erst- oder Zweitimpfung)

Neumühl Hohenzollernplatz, 8 bis 13 Uhr (Erst- oder Zweitimpfung)

Dienstag, 17. August

Hauptbahnhof, Vorplatz (Portsmouthplatz), 12 bis 18 Uhr (Erst- oder Zweitimpfung)

Friemersheim Kaiser-/Kronprinzenstraße, 8 bis 13 Uhr (Erst- oder Zweitimpfung)

Mittwoch, 18. August

Hauptbahnhof, Vorplatz (Portsmouthplatz), 12 bis 18 Uhr (Erst- oder Zweitimpfung)

Hochfelder Markt, Trautenaustraße, 8 bis 13 Uhr (Erst- oder Zweitimpfung)

Donnerstag, 19. August

Hauptbahnhof, Vorplatz (Portsmouthplatz), 12 bis 18 Uhr (Erstimpfung)

Duisburger Werkkiste Bruckhausen, Schulstraße 29, 9 bis 14 Uhr (Erst- oder Zweitimpfung)

Bissingheim Marktplatz, Dorfplatz 1, 8 bis 14 Uhr (Erst- oder Zweitimpfung)

Universität Duisburg-Essen (Gebäude LK - Seminarräume Campus Duisburg), Lotharstraße 65, 13 bis 19 Uhr (Erst- oder Zweitimpfung)

Freitag, 20. August

Hauptbahnhof, Vorplatz (Portsmouthplatz), 12 bis 18 Uhr (Erstimpfung)

Kaufland Kaßlerfeld, Auf der Höhe 20, 14 bis 20 Uhr (Erst- oder Zweitimpfung)

Walsum Marktplatz, Kometenplatz, 8 bis 13 Uhr (Erst- oder Zweitimpfung)

Am kommenden Samstag, 14. August und Sonntag, 15. August, besteht darüber hinaus jeweils von 10 bis 18 Uhr im Impfzentrum im Theater am Marientor die Möglichkeit, Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 16 Jahren ohne vorherigen Termin mit Biontech impfen zu lassen.

Die schriftliche Einwilligung aller sorgeberechtigten Erziehungspersonen muss zwingend zur Impfung vorliegen. Allerdings reicht es aus, wenn nur ein Erziehungsberechtigter das Kind/den Jugendlichen begleitet. Vor der Impfung erfolgt ein ausführliches Beratungsgespräch durch den Kinderarzt. Der Termin für die Zweitimpfung wird ebenfalls im Impfzentrum stattfinden.

Außerirdische Unterstützung kommt am Wochenende vom weltgrößten Kostümclub einer berühmten Science Fiction-Filmreihe des Medienunternehmens Disney, German Garrison. Die kostümierten Charaktere "aus einer weit entfernten Galaxis" stehen in der Zeit von 12 bis 16 Uhr für gemeinsame Fotos mit ihren Fans bereit.