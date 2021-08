Hückeswagen in der Corona-Pandemie : Ohne Termin an der Teststation impfen lassen

An der Teststation im Brunsbachtal können sich die Menschen an den kommenden drei Donnerstagen von 10 bis 14 Uhr auch impfen lassen. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Der Oberbergische Kreis bietet an den kommenden drei Donnerstagen an der Corona-Teststation im Brunsbachtal Impftermine an – ohne Termin. Mitzubringen ist nur der Personalausweis.

Gute Nachrichten für alle, die sich gegen das Coronavirus impfen lassen wollen: Der Oberbergische Kreis bietet an drei Donnerstagen an der Corona-Teststation im Brunsbachtal Impftermine an. Der Kreis macht auf seiner Homepage unter www.obk.de/impfmobil darauf aufmerksam. Dort sind nach Angaben von Stadtsprecher Torsten Kemper die Termine 12., 19. und 26. August aufgeführt. An allen drei Tagen können Interessierte jeweils in der Zeit von 10 bis 14 Uhr ins Brunsbachtal kommen und sich an der Corona-Teststation ohne Termin impfen lassen – sie müssen nur ihren Personalausweis mitbringen. Verimpft werden die Impfstoffe von Moderna oder Johnson & Johnson.

Wie wichtig eine solche Impfung ist, beweist die Tatsache, dass die Delta-Variante des Coronavirus auch den Oberbergischen Kreis weiterhin fest im Griff hält. So sind die meisten Fallzahlen bis Dienstag erneut gestiegen, allen voran die Sieben-Tages-Inzidenz: Sie lag bei 54 (+ 1,4) – und das den achten Tag hintereinander. Daher greift ab Donnerstag, 12. August, kreisweit die Inzidenzstufe 2.

Allerdings vermeldete das Kreisgesundheitsamt auch Positives: In Hückeswagen sank die Zahl der positiven Fälle gleich um vier auf sieben, in Radevormwald um zwei auf 16. Dennoch sind immer noch 237 Menschen im Oberbergischen Kreis an Covid-19 erkrankt.

(büba/rue)