Prozess in Duisburg : Mitschülerin getötet – 14-Jähriger wird in Psychiatrie untergebracht

Duisburg In Duisburg wurde im Oktober die Leiche einer 14-jährigen Schülerin gefunden. Ihr gleichaltriger Freund soll sie getötet haben. Jetzt ist er verurteilt worden.

Nach dem gewaltsamen Tod einer 14-jährigen Schülerin aus Duisburg wird der gleichaltrige Freund des Mädchens auf unbestimmte Zeit in der geschlossenen Psychiatrie untergebracht. Das entschieden die Richter am Duisburger Landgericht am Mittwoch. Sie gehen davon aus, dass der Jugendliche seine Freundin am 9. Oktober 2020 getötet hat. Das Motiv ist unklar. Der Prozess fand komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Das Mädchen war am 9. Oktober 2020 als vermisst gemeldet worden. Ebenso ihr Mitschüler. Während dieser noch am gleichen Tag in Düsseldorf aufgegriffen werden konnte, blieb die 14-Jährige verschwunden. Ihre Leiche wurde einen Tag später unter einem Berg Schutt im Keller eines Abbruchhauses an der Heerstraße in Hochfeld gefunden. Nach damaligen Angaben der Staatsanwaltschaft war die Schülerin durch „stumpfe Gewalteinwirkung auf den Kopf“ gestorben. Schnell war klar, dass die Verletzungen nicht bei einem Unfall entstanden sein konnten. Ihr Mitschüler verwickelte sich in Widersprüche. Zwei Tage später legte er ein Geständnis ab.