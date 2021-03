Nur mit Termin : Duisburger Zoo öffnet am Mittwoch mit kompletter Maskenpflicht

Duisburger Zoo öffnet am Mittwoch mit kompletter Maskenpflicht

Der Duisburger Zoo öffnet am Mittwoch wieder seine Tore für Besucher. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Der Duisburger Zoo öffnet am Mittwoch seine Tore wieder für Besucher. Doch es gelten besondere Regeln: Zuvor muss online ein Termin vereinbart werden. Und es herrscht Maskenpflicht – auf dem gesamten Gelände.

Rund vier Monate lang mussten die Tore des Duisburger Zoos aufgrund der Corona-Pandemie für Besucher geschlossen bleiben. Ab Mittwoch kann die Tierwelt am Kaiserberg wieder live erlebt werden. „Wir sind sehr froh, den Zoo wieder öffnen zu dürfen und freuen uns auf unsere Besucher. Auch wenn es aus Infektionsschutzgründen noch Einschränkungen gibt, bin ich mir sicher, dass wir unseren vielen Zoofreunden aus Duisburg und Umgebung unvergessliche Erlebnisse und Tiermomente bieten können“, sagt Zoodirektorin Astrid Stewin.

Unter www.einlasstermin.zoo-duisburg.de werden sowohl der Besuchstag, wie auch die notwendigen Daten zur einfachen Rückverfolgung erfasst. Eine Erfassung des Terminwunsches via Telefon, per E-Mail oder vor Ort ist nicht möglich. Mit Abschluss der Registrierung erhalten Besucher eine E-Mail, welche beim Ticketkauf an der Tageskasse des Zoos ausgedruckt oder auf dem Smartphone vorgezeigt werden muss. Auch Inhaber von Jahreskarten, Mitglieder des Fördervereins und Freizeitkarten-Inhaber (z.B. RuhrtopCard) müssen ihren Termin zuvor online anmelden.