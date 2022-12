Gregorian in Rheinhausen Die Sänger in Mönchskutten in der Erlöserkirche

Warum nicht altertümliche gregorianische Musik mit moderner Musik mischen? Gesagt getan. Peterson hatte die Idee erstmals mit Michael Cretu umgesetzt und gründete das bahnbrechende Musikprojekt „Enigma“. Das erste Album MCMXC a.D. erschien 1990 und hatte schon nach kurzer Zeit die höchstmögliche, weltweite Anerkennung.

Mit der Veröffentlichung des Albums „Master of Chant“ von Gregorian im Jahre 1999 knüpfte Frank Peterson nahtlos an den Erfolg von „Enigma“ an.