Monheim Musikszene X-Mas-Rock erstmals im neuen Sojus 7-Saal

Die X-Mas-Rock-Konzerte im Sojus 7 haben eine lange Tradition. Seit rund 30 Jahren finden sich Musikerinnen und Musiker zusammen, um am 23. Dezember eine Band zu covern. So standen schon Depeche Mode, AC/DC, Ramones, Green Day oder Queen in Form von hiesigen Musikerinnen und Musikern auf der Bühne. In diesem Jahr spielen The Graceland Grinders die Musik von Elvis Presley. Der Bautrupp Hans & Die Verzögerer verspricht hingegen an den Instrumenten und am Gesang viele Wechsel. Mitglieder von Bands wie Backseat Alley, Rigorious, Flaschenkindær, Mighty Hallelujah Terzett, Cato Salsa Experience und Johnny Eklat unterhalten mit Mariachi-Klängen, Brit-Pop-Perlen, Punkrock-Krachern oder Hardrock-Klassikern.