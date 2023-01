Zwergotter-Nachwuchs im Zoo Duisburg Wenn Samson, Tiffy, Elma und Finchen miteinander kuscheln

„Schon bevor wir wussten, welches Geschlecht der aktuelle Nachwuchs hat, haben wir uns entschieden, die Kleinen nach Charakteren der Sesamstraße zu benennen“, erzählt Revierleiter Philipp Goralski. „Ausschlaggebend dafür war, dass die Serie in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum feiert und uns alle in der Kindheit begeistert und begleitet hat.“ Dabei ist die Wahl auf Samson, Tiffy, Elma und Finchen gefallen. „Natürlich waren auch Oscar oder Krümelmonster in der engeren Auswahl“, verrät der Tierpfleger mit einem Lachen.