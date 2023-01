Cyber-Angriff an der Uni Duisburg-Essen „Aktuell füllen wir die Überweisungen mit Kugelschreiber aus“

Rund zwei Monate nach dem Cyber-Angriff auf die Universität Duisburg-Essen (UDE) geht die Hochschule davon aus, Mitte Februar zu einem „Normalbetrieb“ in Lehre und Forschung zurückkehren zu können. Das teilte die UDE am Freitag in einer Pressekonferenz mit. Derzeit funktionierten zwar schon viele Systeme wieder, es gebe aber noch einiges zu tun, so Rektorin Barbara Albert – etwa in der Buchhaltung: „Aktuell füllen wir die Überweisungen mit Kugelschreiber aus.“ Die Verzögerungen werden laut Albert noch Monate zu spüren sein.