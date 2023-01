Neue Bildungsstrategie Wie geflüchtete Kinder in Duisburg jetzt Deutsch lernen sollen

Vorausgegangen waren zahlreiche Abstimmungen der Schulaufsicht mit dem Duisburger Dezernat für Bildung, Arbeit und Soziales, zuletzt in einem Gespräch am 13. Januar. Thomas Hartmann erklärt: „Unser nachhaltiges Ziel ist es, dass die Schülerinnen und Schüler nach ihrer sprachlichen Erstförderung in zwei Jahren auch einen Platz an einer Regelschule in Duisburg finden. Aktuell haben die Gesamt- und Sekundarschulen in Duisburg keine freien Kapazitäten. Die Bereitstellung von Schulplätzen liegt in der Verantwortung des Schulträgers. Als Schulaufsicht haben wir die Stadt unterstützt und Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt.“