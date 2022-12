Besonderes Konzert in Hilden „Weihnachts-Diamanten“ erklingen in der Friedenskirche

Unterstützt von einem knapp 100-köpfigen Projektchor und dem Gospelchor „Joyful Voices“ unter der Leitung von Larissa Zöllner begann eine musikalische Reise durch die Pop- und Rockmusik bei der natürlich auch die weihnachtliche Stimmung nicht zu kurz kam. Höhepunkte des dreistündigen Konzertes waren Songs wie „We are the World“ (USA for Africa), „Man in the Mirror“ (Michael Jackson) oder „Never Forget“ (Take That), bei denen die vier (!!) Frontleute der Band von dem riesigen Chor unterstützt wurden. So jagte ein Gänsehautmoment den nächsten. Es durfte aber auch mitgesungen und getanzt werden als Schroeder ihrem Ruf als Partyband nachkamen und Hits von Coldplay oder Justin Timberlake darboten.