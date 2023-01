Service aus einer Hand Wie Duisburg eine Stadt für Tagungen und Kongresse werden soll

Das zunehmende Interesse zeige sich schon jetzt am Buchungsverhalten. So gibt es im Steinhof bereits jetzt fest vereinbarte Termine für Firmenweihnachtsfeiern, und für größere Veranstaltungen in der Mercatorhalle sind nur noch im zweiten Halbjahr 2023 einige Termine frei. So hat das Fraunhofer-Institut einen Kongress für Biomediziner mit 600 Teilnehmern gebucht, und auch Haniel werde in diesem Jahr einen Teil der Gesellschafterversammlung nicht in Ruhrort, sondern in der Mercatorhalle durchführen, so Homann.