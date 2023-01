Duisburger Geschichten und Geschichte Sprungstarker Artist sucht Partnerin

Auch als Liebesbote erfreute sich der Floh großer Be­liebtheit und die Dichter wurden nicht müde sich vorzustellen, wie ein Floh am Körper ihrer Angebeteten herumkrabbeln zu können. In Frank­reich schrieben Kavaliere einen Lob­hymnus auf den Floh und seine schöne Trägerin. Angeblich sollen Liebhaber einen ihren Schönen abgefangenen Floh an ein goldenes Kettchen befestigt und in einem verschließbaren Medaillon am Hals getragen haben. Der Floh musste täglich aus seinem Gefängnis herausgenommen und auf dem Arm gefüttert werden. Später begannen auch Damen, einen am Goldfaden angeketteten Floh zu tragen.