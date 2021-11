The GregorianVoices machte Station in Hückeswagen : Mönchsgesang, der unter die Haut geht

Hückeswagen Das achtköpfige Männerensemble verbindet gregorianischen Kirchengesang mit populären Klängen. Es trat zweimal im Kultur-Haus Zach aus Anlass des zehnjährigen Bestehens auf.

Anstatt die bei den Künstlern so beliebte „Show-Treppe“ im Kultur-Haus zu nutzen, zogen die in traditionellen Mönchskutten gekleideten Sänger singend und mit Kerzen in den Händen von hinten in den Veranstaltungsraum ein. Schon vom ersten Stück an wurde deutlich, wie stimmgewaltig und vielseitig der Abend werden würde. Nach den ersten liturgisches Gesängen aus gregorianischen Chorälen und orthodoxer Kirchenmusik erklangen Klassiker der Popmusik, wie unter anderem „Hallelujah“ von Leonard Cohen, „I am Sailing“ von Rod Stewart, „Thank you for the music“ von ABBA, „My Way“ von Frank Sinatra, als auch „Ameno“ von ERA, die im Stil des gregorianischen Gesangs neu arrangiert wurden. Der Chor zeigte mit seiner Stimmgewalt und einigen Solopassagen auf beeindruckende Weise, wie Gregorianik heute klingen kann. Und wenn man das Gefühl hatte, schöner und klangvoller könne es nicht werden, kamen immer neue Harmonien hinzu oder traten beeindruckende Solisten hervor.