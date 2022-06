Galerie DU-Art : Künstler gegen Krieg und Gewalt, zweiter Teil

Duisburg Gerhard Losemann hat nach dem russischen Angriff auf die Ukraine Duisburger Künstler dazu aufgerufen, in der DU-Art-Galerie Werke gegen Krieg und Gewalt zu zeigen. Die Resonanz war so groß, dass nun eine zweite Ausstellung zu diesem Thema eröffnet wird.

Klaus Brüggenwerth hat ein Kunstwerk geschaffen, dessen Symbolik nicht erklärt werden muss. Eine Axt trifft einen gelb-blauen Balken. An dem Spalt rinnt rote Farbe herab. Der Titel des Werks lautet: „24.2. 2022“. Das Datum, von Bundeskanzler Olaf Scholz als Zeitenwende bezeichnet, hat auch Gerhard Losemann, Nestor der Duisburger Kunstszene und zusammen mit seiner Frau Rita Ehrig Betreiber der DU-Art-Galerie am Dellplatz 8, aus dem Alltag gerissen.

Die Resonanz in der regionalen Künstlerschaft war so groß, dass der Platz in der Galerie nicht ausreichte, um auch nur eine Auswahl der eingereichten Kunstwerke zu zeigen. Deshalb entschlossen sich Losemann und Rita Ehrig, zwei Ausstellungen hintereinander zu organisieren. Nach dem ersten Teil, wird nun ab Freitag, 17. Juni, 19.30 Uhr, der zweite Teil gezeigt. Diese Ausstellung kann in den kommenden Monaten besichtigt werden, die meisten Werke können auch gekauft werden, wobei einige Künstler einen Teil der Einnahmen für ukrainische Hilfsaktionen spenden möchten.