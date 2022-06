Politik in Duisburg : Probleme beim Rechenzentrum – Ratssitzung in der Mercatorhalle abgebrochen

Probleme beim Rechenzentrum – Ratssitzung in der Mercatorhalle abgebrochen

Politik in Duisburg

Die Ratssitzung am Montag wurde bereits nach kurzer Zeit wieder beendet. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Nach nur 13 Tagesordnungspunkten ist die Ratssitzung am Montag beendet worden. Weil die Ratsvorlagen und die Tagesordnung nicht mehr in digitaler Form aufgerufen werden konnte, wurde die Sitzung vertagt.

„Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Bäume klaut!“ – so hatten mehrere Dutzend Bürger vor der Ratssitzung lautstark gegen die geplante Fällung von Bäumen an der Wedauer Straße protestiert. Doch dieses Thema wurde am Ende gar nicht behandelt.