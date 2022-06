Güterhallen : Künstlerische Begegnung mit dem Rhein

Stellen ab Sonntag in der Galerie SK aus: Anja Middelkoop (NL), Andrea Lehmann (D), Susanne Müller-Kölmel (D), Ria Roerdink (NL) und Rezie Hendriks (NL). Foto: Schneider-Mombaur

Mitte Die Galerie SK im Südpark zeigt Arbeiten von 14 niederländischen und deutschen Künstlerinnen und Künstlern.

Die Telpost, ein ehemaliger Kontroll- und Zählposten für die Binnenschifffahrt in der niederländischen Stadt Millingen am Rhein, bietet Künstlern seit 2000 die spannende Möglichkeit, einmal in völliger Abgeschiedenheit an einem ungewöhnlichen Ort zu arbeiten und zu leben. „Work in residence“ wurde auf Initiative der Kunststiftung „Kunst in Millingen“ geboren“, erzählt Anja Middlekoop, selbst Künstlerin und Mitinitiatorin des Programms.

In der Auseinandersetzung mit dem temporären Arbeitsplatz, allein in einem turmartigen rundum verglasten Gebäude hoch über dem Rhein, ist der Künstler, die Künstlerin, rund um die Uhr mit Wasser, den wechselnden Wetterphänomenen und Lichtverhältnissen sowie den vorbeifahrenden Schiffen konfrontiert. Diese besondere Aussicht und Atmosphäre in selbstgewählter Abgeschiedenheit frei von Alltagsproblemen und -routinen prägen die dort entstandenen Arbeiten, bestätigen alle Residenten der Telpost. Der Perspektivwechsel ermöglicht andersartige Sichtweisen, schafft neue künstlerische Ansätze und Qualitäten, die Impulse für die weitere künstlerische Entwicklung geben.

Info Eröffnung: Sonntag um 15 Uhr Die Ausstellung „Telpost Riverdate“ wird am Sonntag um 15 Uhr in der Galerie SK, Alexander-Coppel-Str.44, eröffnet. Sie endet am 10. Juli. Öffnungszeiten: mittwochs und donnerstags von 17 bis 19 Uhr. An Sonn- und Feiertagen von 11 bis 17 Uhr.

Bedingt durch die Corona-Pandemie der letzten beiden Jahre gab es für ein interessiertes Publikum bisher keine Möglichkeit, die Arbeiten der für jeweils zwölf Tage in der Telpost arbeitenden Künstler zu besichtigen. Deshalb nahmen die niederländischen Initiatoren des Förderprogramms das Angebot der Galerie SK, erstmals eine externe Ausstellung aller 14 Residenten der letzten beiden Jahre zu präsentieren, gerne an.

Die Vielfalt und hohe Qualität der künstlerischen Ergebnisse überzeugen. Von Fotografie über Druckgrafik, Malerei, Plastik, Objekt, Collage, Frottage bis zur Klanginstallation reichen die Gestaltungstechniken. Der Ausstellungstitel „Riverdate“ impliziert neben den unmittelbaren Begegnungen mit der Flusslandschaft auch eine historische Dimension: das Hochwasser-Ereignis von 1995. Damals mussten viele Familien in Millingen evakuiert werden, weil die Deiche zu brechen drohten. Große Teile der Niederlande standen unter Wasser. Zwei Künstlerinnen, Ria Roerdink und Anja Middelkoop, haben das Hochwasser vor Ort erlebt und ihre Erinnerungen in ein imposantes Gemeinschaftswerk eingebracht. Sie montieren Fundstücke vom Flohmarkt auf einem Karren auf und unter der Ladefläche und erinnern so an den Transport von Möbeln und Hausrat bei der Evakuierung. Doch durch die hellblaue Übermalung verliert das Hab und Gut seine Individualität, wird abstrahiert. Die plastischen Formen ruhen jetzt stilllebenhaft auf dem mobilen Gefährt, entwickeln ein Eigenleben. Optische Leichtigkeit und Flüchtigkeit verwandeln die bedrückenden Erinnerungen.