Street-Art und Graffiti im Künstlerbunker in Opladen : Häkel-Planeten treffen auf Litfaßsäulen-Kunst

Unter anderem die Künstlerin „8arms2hug“ und der Künstler „Cuts and Pieces“ zeigen ab diesem Freitagabend ihre Arbeiten im Opladener Künstlerbunker. Die Schau ist nur bis Sonntag zu sehen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen-Opladen Die Wochenend-Schau „Outside in“ präsentiert ab Freitagabend ungewöhnliche Streetart und Graffiti von 24 Kunstschaffenden im Künstlerbunker.

Normalerweise findet man ihre Bilder irgendwo draußen im Stadtbild. An diesem Wochenende werden Streetart und Graffiti unter dem Dach der Galerie Künstlerbunker präsentiert. „Outside in“ lautet das Motto der dreitägigen Kurzausstellung, an der 24 Gäste beteiligt sind, die Beispiele ihrer ganz unterschiedlichen Werke dicht gehängt zeigen.

Die Künstler kommen aus verschiedenen Städten, inklusive Berlin, die meisten sind in Köln und Düsseldorf ansässig. Die Kontakte hat Swenja Geißler vermittelt, die seit einiger Zeit Teil der Ateliergemeinschaft ist und ein halbes Atelier quasi als Untermieterin nutzt. Auch sie zeigt am Wochenende einige Arbeiten, und die heben sich deutlich von den anderen ab, weil sie vorzugsweise mit Wolle arbeitet und als Erkennungszeichen die Krake verwendet. Kleine gehäkelte Objekte oder Bildchen mit lustigen Sprüchen darauf hinterlässt sie gerne als Hingucker in öden Innenstädten. Andere sind eindeutig für den Innenraum bestimmt und mit Minilichterketten bestückt, so wie das Bullauge einer alten Waschmaschine, hinter das sie einen Guckkasten mit gehäkelten Planeten gebaut hat.

Info Eröffnung mit Musik und Licht-Graffiti Vernissage Die Wochenend-Ausstellung „Outside in“ mit Streetart und Graffiti in der Galerie Künstlerbunker, Karlstraße 9, wird am Freitag, 17. Juni, um 19 Uhr mit Live-Musik, Licht-Graffiti und Tape-Art-Performance eröffnet. Öffnungszeiten nur diesen Samstag und Sonntag, 18. und 19. Juni, jeweils dann von 12 bis 18 Uhr.

Streetart und insbesondere Graffiti haben normalerweise andere Dimensionen. „Aber viele machen zusätzlich Bilder in kleineren Formaten für Galerien“, berichtet sie. Außerdem haben sie eine höhere Lebensdauer als Malereien auf Fassaden, Türen und Stromkästen, die ganz klar vergänglich und in der Regel als aktuelle Reaktionen auf politische und gesellschaftliche Themen entstanden sind.

Und so sind die typischen Motive, die gleich im Eingangsbereich gezeigt werden, auch nicht etwa Studien für mögliche Außenarbeiten, sondern eigenständige Arbeiten. Oft mit wiederkehrenden Motiven, die im Stadtbild aufgegriffen und in veränderter Form immer wieder verwendet werden, erläutert Tom Weecks und verweist beispielhaft auf die „Drops“, die dicken Tropfen in diesem Bild. Auch er ist einer der 24 Aussteller, allerdings als „Cuts and Pieces“ und nicht unter seinem bürgerlichen Namen, so wie es in diesem Genre üblich ist. Er hat Themen der Popkultur aufgegriffen und präsentiert die Bilder in selbstgegossenen Betonrahmen.

Ein Maler hat das Motiv umgedreht und zeigt einen Sprayer in Aktion. Gesprüht wurde für diese Ausstellung auf Leinwände oder andere transportable Untergründe. Ansonsten ist die Liste der Techniken umfangreich. Es gibt ausgesprochen malerische Arbeiten, die man nicht direkt hier einordnen würde. Zu sehen sind Assemblagen und Collagen, unter anderem aus abblätterndem Papier von Litfaßsäulen, und Gedrucktes. Auch serielle Werke in Reihung, die an Andy Warhol erinnern. Gerne verwendet werden alte Schallplatten, die einen guten, haltbaren Untergrund bieten.

Einige Ausstellungsstücke verweisen auf Streetart-Projekte in Leverkusen. Etwa das Muster in einem Bildhintergrund, das sich auch auf einem Strom-Kasten am Opladener Marktplatz findet. Oder die einheitlich runden „Rahmen“ mit unterschiedlich gestaltetem Inneren der weltweiten Aktion „Streetart against Hate“, die am Sanierungs-Gebäude Münz-/Ecke Altstadtstraße prangen. Zwischen viel „Flachware“ gibt es diverse Bildobjekte aus dem 3-D-Drucker, die genaue Miniaturen von originalen Streetart-Plätzen sind.