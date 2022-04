DU-Art-Galerie : Kunst-Ausstellung in Duisburg gegen Krieg und Gewalt

Duisburg Gerhard Losemann hat nach dem russischen Angriff auf die Ukraine für seine DU-Art-Galerie alle Ausstellungsplanungen über den Haufen geworfen. Stattdessen zeigt er jetzt eine Anti-Kriegs-Schau mit Werken von 28 Künstlern aus Duisburg und Umgebung.

Über das Kulturbüro, das Losemann volle Unterstützung gab, rief er die Duisburger Kunstszene dazu auf, Werke für eine Ausstellung in seiner DU-Art-Galerie am Dellplatz 8 zur Verfügung zu stellen, die sich auf irgendeine Weise gegen Krieg und Gewalt wenden. Die Resonanz sei überwältigend gewesen, berichtet Gerhard Losemann jetzt. Etwa 50 Künstlerinnen und Künstler aus Duisburg und Umgebung wollten sich an dieser Ausstellung beteiligen. Das waren mehr Werke als die Galerie fassen kann. Am Freitag, 8. April, 19.30 Uhr, wird die Ausstellung „Gegen Krieg und Gewalt“ eröffnet. Und zwar Teil eins der Schau. In etwa zweieinhalb Monaten wird es einen Teil zwei geben, in dem die Künstler, die jetzt noch nicht dabeisein können oder deren Werke so schnell nicht fertig wurden beziehungsweise noch nicht trocken sind, berücksichtigt werden.