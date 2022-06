Prozess in Duisburg : 67-Jähriger soll Mädchen im Grundschulalter missbraucht haben

Duisburg Ein Duisburger ist angeklagt, weil er ein kleines Mädchen zu Oralverkehr und anderen sexuellen Handlungen gezwungen haben soll. Die Taten liegen rund 15 Jahre zurück.

Ein 67-Jähriger aus Duisburg muss sich seit Dienstag wegen schweren sexuellen Missbrauch von Kindern vor dem Landgericht verantworten. Dem Mann wird vorgeworfen, sich in den Jahren 2006 und 2007 an einem Mädchen im Grundschulalter vergangen zu haben. In der Wohnung des Angeklagten soll es dabei zu mehreren Übergriffen gekommen sein, während denen er das Kind im Intimbereich berührt und zu Oralverkehr gezwungen haben soll. Dabei hat der Mann dem Mädchen laut Anklage auch kinderpornographisches Material gezeigt. In welcher Verbindung die beiden zueinander stehen, ist bislang nicht bekannt.