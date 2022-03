Krieg in der Ukraine : Besser Geld als Medikamente spenden

Krieg in der Ukraine

Duisburg Der Krieg in der Ukraine sorgt für großes menschliches Leid. Er führt dort zu Engpässen bei Medikamenten, Verbandsstoffen und Hilfsmitteln. Viele Bürgerinnen und Bürger aus Duisburg möchten helfen und Arzneimittel spenden. Wesentlich sinnvoller ist es jedoch, Geld an seriöse Hilfsorganisationen zu spenden, raten die Apotheken.

Die großen Hilfsorganisationen arbeiteten gezielt mit Helfern vor Ort zusammen und wüssetn genau, welche Medikamente und medizinischen Materialien an welcher Stelle dringend benötigt werden. Das teilte der Apothekerverband jetzt mit.

„Die Spendengelder können so gezielt und direkt für die Beschaffung und Verteilung der notwendigen Medikamente eingesetzt werden“, erklärt Dr. Christoph Herrmann, Pressesprecher der Apotheker in Duisburg .

Arzneimittelspenden seien auch deswegen schwierig, weil sie speziellen gesetzlichen und fachlichen Anforderungen entsprechen müssten. So handele es sich bei Arzneimitteln um sogenannte besondere Güter, die nicht ohne Weiteres in andere Länder transportiert werden dürften. Sie müssten auch in Krisenzeiten offiziell exportiert und vom Zielland importiert werden.