Junge Oper in Bruckhausen : „Songs with Roots“ – vom türkischen Wiegenlied bis zum Steigerlied

Auf dem Porthsmouthplatz war das UFO auch schon gelandet. Nun düst es nach Bruckhausen. Foto: DOR

Duisburg Nach ersten Stationen und Uraufführungen vor dem Duisburger Hauptbahnhof („Die unbedingten Dinge“) und Düsseldorf-Garath („Als wir nicht wussten wer wir waren“), findet das „UFO – Junge Oper Urban“ jetzt seinen Platz auf dem Wochenmarkt am Kulturbunker, Dieselstraße 18, in Duisburg-Bruckhausen.

Am Freitag, 11. März, lädt das UFO-Team zum bunten Eröffnungsfest ein. Von 13 bis 16 Uhr wird rund um das UFO (Dieselstraße 18, 47166 Duisburg-Bruckhausen) musiziert, man kann den spacigen Theaterraum erkunden und mit den beteiligten Künstlern ins Gespräch kommen.

Nur wenige Tage später kommt dann die multimediale Theaterproduktion „Songs with Roots“ zur Uraufführung. Bis zum 8. April finden dort 13 Vorstellungen für Familien und Schulklassen statt. Wer sie miterleben möchte, bekommt Tickets an der Theaterkasse Duisburg, Telefon 0203 283 62 100, im Netz über www.operamrhein.de oder direkt vor Ort an der mobilen Spielstätte.

Mit „Songs with Roots“ spürt die belgische Zonzo Compagnie den Songs der verschiedenen in Bruckhausen ansässigen Nationalitäten nach und bringt die darin enthaltenen Geschichten und Traditionen in einer szenischen Musiktheaterperformance auf die Bühne.

Untermalt von Videoaufnahmen unterschiedlicher Menschen aus dem Stadtteil wird über Musik von 14 Mitgliedern der Duisburger Philharmoniker und der Multiinstrumentalistin und Sängerin Aleksandra Popovska ein Bild der kulturellen Vielfalt Bruckhausens gezeichnet.

Das Projekt knüpft an die Herkunft der Bewohner an und gibt ihnen die Möglichkeit, die Kulturen der eigenen Nachbarn näher kennenzulernen. Für die Produktion arrangierte der Komponist Jan van Outryve traditionelle und für die Communities bedeutsame Lieder neu: Von Türkischen Wiegenliedern über rumänische Tänze bis hin zum Steigerlied entsteht ab Ende März im UFO eine multimediale musikalische Reise durch die Kulturen.

Entwickelt wurde das Konzept vom Regisseur und Begründer der Zonzo Compagnie, Wouter Van Looy, der sich bereits als künstlerischer Leiter des „BIG BANG“- Musiktheaterfestivals für junge Zuschauer einen Namen gemacht hat. Seine innovativen, mitreißenden Musiktheaterproduktionen sind mittlerweile international bekannt und vielfach ausgezeichnet, zuletzt 2021 in gleich zwei Kategorien mit dem renommierten YAM-Award. Durch die spielerische Kombination aus Film, Musik und Schauspiel gelingt es ihm, Kinder für die Musik von John Cage bis Thelonious Monk zu begeistern.

Schon vor der Premiere von „Songs with Roots“ ist das Publikum am 15. und 29.März bei „Leichter getanzt als gesagt“, dem neuen Mitmach-Format des Ballett am Rhein, willkommen. Die Teilnehmenden begeben sich spielerisch in einen aktiven Dialog von Körpersprache und gesprochener Sprache und können die Kommunikation durch Tanz ganz neu entdecken lassen. Weiter Informationen finden Interessierte unter: www.operamrhein.de im Netz..

Der von raumlabor berlin entwickelte mobile Theaterraum bietet Platz für etwa 25 Gäste. Das Architekturkollektiv, das Anfang September 2021 bei der Architektur-Biennale in Venedig für zwei seiner Projekte mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet wurde, hat sich für das UFO von einem Raumfahrzeug inspirieren lassen, das sich nach verschiedenen Seiten öffnet.

Je nach Bedarf kann es kleinere Experimentier- und Begegnungsräume an- und abdocken, zum Beispiel einen Bauwagen mit Tonstudio oder eine transparente Blase, so dass es vielfältige Interaktionen zwischen den künstlerischen Teams und dem Publikum ermöglicht.

Das auf drei Jahre angelegte Projekt wird vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen in Zusammenarbeit mit dem NRW KULTURsekretariat Wuppertal gefördert.

Organisiert wird es von Michaela Dicu (Künstlerische Projektleitung) die zusammen mit der Dramaturgie der Deutschen Oper am Rhein die Ideen für das Mobile Klanglabor entwickelt und umsetzt. In enger Zusammenarbeit mit der Jungen Oper am Rhein und dem Programm „Tanz mit!“ des Ballett am Rhein beschreitet „UFO – Junge Oper Urban“ neue Wege, vertieft bestehende Kooperationen in beiden Städten und knüpft neue Bande mit Schulen und Kindergärten, aber auch sozialen Einrichtungen.

Aktuelle Informationen zum UFO – Junge Oper Urban sind auf der Website www.operamrhein.de hinterlegt. In der Rubrik „Satellit“ finden Kinder dort auch einen digitalen Spielplatz, auf dem sie das UFO selbst konfigurieren und unterschiedliche Klänge erzeugen können.

