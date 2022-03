Neue Anlaufstelle in Duisburg : Ein „Welcome Center“ für ukrainische Kriegsflüchtlinge

Der Blick in eine der beiden vorbereiteten Turnhallen in Duisburg-Huckingen. Hier sollen rund 130 Geflüchtete unterkommen können. Foto: Marc Latsch

Duisburg Wer aus dem Krieg nach Duisburg flüchtet, soll künftig in Huckingen registriert, versorgt und an eine freie Wohnung vermittelt werden. Das entsprechende Konzept stellte die Stadt am Mittwoch vor.

Rund um das Bertolt-Brecht-Berufskolleg in Duisburg-Huckingen herrschte schon am Mittwochmittag ein munteres Treiben. Vor der Tür der angrenzenden Turnhalle parkten Fahrzeuge von Feuerwehr, Maltesern und Deutschem Rotem Kreuz. Drinnen wurden bereits die ersten Ankömmlinge registriert und versorgt: Rund 15 Geflüchtete, die es aus der Ukraine nach Duisburg geschafft hatten. Es sind die ersten von mehreren Hundert Menschen, die bald in zwei Huckinger Turnhallen erste Zuflucht finden sollen. Im neu geschaffenen „Welcome to Duisburg Center“.

„Wir haben am 24. Februar eine Zeitenwende erlebt, bei der schnell klar war: Das wird auch Auswirkungen auf Duisburg haben“, sagt Oberbürgermeister Sören Link bei einem kurzfristig einberufenen Pressetermin. Anfangs habe er noch gedacht, dass die Geflüchteten aus dem Ukraine-Krieg im Rahmen der vorhandenen Strukturen in Duisburg untergebracht werden könnten. Doch im Laufe der vergangenen Tage sei klar geworden, es werden Hunderte, vielleicht sogar Tausende Menschen in die Stadt kommen. „Uns wurde klar, dass es eine Krisenstabsstruktur braucht“, sagt Link. Seit Montag koordinieren Stadtdirektor Martin Murrack und Sozialdezernentin Astrid Neese den neuen Krisenstab.

Neese geht davon aus, dass bereits knapp 500 Ukraine-Flüchtlinge in Duisburg angekommen sind, die meisten seien jedoch bei Privatpersonen untergekommen und nicht zentral bei der Stadt registriert. „Das ist im ersten Schritt auch richtig“, sagt Link. Damit sich die Stadt eine Übersicht verschaffen könne, sei es jedoch wichtig, dass diejenigen, die schon da sind, sich melden und registrieren lassen. Auch dafür sei das neue „Center“ in Huckingen konzipiert worden.

In erster Linie geht es allerdings darum, den angekommenden Menschen eine erste Zuflucht zu bieten. Während die Halle am Bertolt-Brecht-Berufskolleg am Mittwoch bereits in Betrieb war, stand eine zweite Halle an der benachbarten Sekundarschule Am Biegerpark noch leer. In jeder der Hallen können maximal rund 130 Menschen Zuflucht finden. Es gibt abgetrennte Vier-Personen-Kabinen mit Feldbetten, einen Aufenthaltsbereich mit Bierbänken und -tischen sowie Boxen für mitgebrachte Haustiere. Ein Spielbereich für Kinder und elektronische Willkommenstafeln auf Ukrainisch wurden am Mittwoch noch vorbereitet.

Von links: Oliver Tittmann, Sören Link und Martin Murrack während der Vorstellung des „Welcome to Duisburg Center“. Foto: Marc Latsch

„Ich hoffe wir haben an alles gedacht, wenn nicht wird nachgefasst“, sagt Feuerwehrchef Oliver Tittmann beim Rundgang durch die noch menschenleere Turnhalle. Bis vier Uhr in der Nacht hatten die Einsatzkräfte die Gebäude noch vorbereitet und die notwendige Infrastruktur geschaffen. Alle Räume verfügen über Strom und W-Lan. „Die Unterbringung ist im Vergleich schon qualitativ hochwertig“, sagt Murrack. Dass das alles so möglich war, habe auch an der hohen Spendenbereitschaft der Duisburger gelegen, ergänzt Tittmann. Aktuell würden vor allem noch Zahnbürsten, Zahnpasta, Duschgel und Badeschlappen benötigt. Abgegeben werden können die Spenden noch bis einschließlich Samstag immer von 8 bis 20 Uhr an der Feuer- und Rettungswache 5 auf der Rheindeichstraße 22 in Duisburg-Homberg.

Wer aus der Ukraine in Huckingen ankommt, unterzieht sich zunächst einem Corona-Test sowie weiteren medizinischen Untersuchungen und wird mit allem Nötigen versorgt. Im zweiten Schritt geht es dann darum, eine Wohnung für die vor allem Frauen und Kinder zu finden. Auch hier gibt es laut Stadt bereits viele Angebote, die von einem Team der Feuerwehr auf ihre Tauglichkeit geprüft werden. Wer noch Wohnraum freistehen hat, kann sich weiterhin per Mail an wohnraumangebot@stadt-duisburg.de wenden.

Aktuell ist die Situation noch sehr unübersichtlich, wie Link am Mittwoch betont. Wer wirklich, wann in Duisburg ankomme, erfahre die Stadt meist nur über Privatpersonen oder die Bundespolizei am Hauptbahnhof. Das sei im Moment auch vollkommen in Ordnung, betont der Oberbürgermeister. „Aber wir brauchen dringend Verteilungsstrukturen von Bund und Land“, sagt Link. „Es kann nicht sein, dass die Menschen sagen: Wir wollen alle nach Düsseldorf, wir wollen alle nach Duisburg.“ Hier müsse das Land koordinieren. Link erinnert in diesem Zusammenhang auch an die 500.000 Euro die alleine 100 Flüchtlinge die Stadt im Jahr kosteten. Ausgaben, die nicht an den Kommunen hängen blieben dürften.