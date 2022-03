Stadtmarketing : Neue digitale Infoscreens an zwölf Standorten in der Duisburger City

Neue digitale Infoscreens an zwölf Standorten in der Duisburger City

Duisburg Die städtische Marketing-Gesellschaft Duisburg Kontor hat sich gemeinsam mit dem Außenwerber Ströer Media auf die Fahnen geschrieben, die Digitalisierung im Stadtgebiet voranzutreiben. Ströer stattet im ersten Schritt die Innenstadt mit digitalen Informationsanlagen aus.

. Auf diesen Displays können Unternehmen ihre Werbebotschaften transportieren. Martin Murrack, Stadtdirektor und seit 2018 für die generelle Entwicklung der Digitalisierung zuständig, blickt erwartungsvoll in die Zukunft. „Ich freue mich sehr, dass Duisburg Kontor in Zusammenarbeit mit dem Außenwerber Ströer mit innovativen und zukunftsweisenden digitalen Screens das Stadtbild aufwerten wird.“

Zusätzlich könne die Stadt die Bürgerinnen und Bürger über dieses neue Medium mit aktuellen Informationen versorgen. Duisburg sei damit „auf dem richtigen Weg“. „Wir sind zuversichtlich, als „Smarte City“ in Zukunft weitere Akzente setzen zu können“, so Murrack.

Für Duisburg Kontor hätten die neuen Screens mit Blick eine besondere Bedeutung, teilten die Verantwortlichen jetzt mit. Denn sie bieten nicht nur einen weiteren Weg zur Vermarktung vieler Events in Duisburg, sondern schaffen einen neuen Kanal für die gesamte Kommunikationsarbeit in der Innenstadt.

„Mit den neuen Displays können wir zielgenau und wirksam unsere eigenen Events und viele andere Kulturveranstaltungen in Duisburg platzieren und die Menschen da erreichen, wo sie sich aufhalten. Für den Einzelhandel schaffen wir damit die Möglichkeit, Kundinnen und Kunden direkt in der City anzusprechen und mit Angeboten und Aktionen zu überzeugen“, sagt Kontor-Chef Uwe Kluge..

Ströer hat bereits vor einigen Jahren die Digitalisierung im öffentlichen Raum gestartet und bietet seit 2022 auch in Duisburg Lösungen und intelligente Konzepte, um Kommunikationsziele im öffentlichen Raum digital zu verbreiten.

Die sogenannten Public Video City Screens haben eine Gesamtfläche von zwei Quadratmetern und präsentieren News, Infos und Angebote an insgesamt zwölf Standorten in der Innenstadt. Darüber hinaus sollen weitere großformatige digitale Displays mit bis zu zehneinhalb Quadratmeter Fläche an zentralen Verkehrsknotenpunkten Nachrichten und werbliche Inhalte zeigen. Drei davon sind bereits im Stadtgebiet installiert, weitere sollen folgen.