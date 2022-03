Schüler demonstrieren in Duisburg : „Kommt der Krieg jetzt auch zu uns?“

Duisburg Mehr als 1000 Schüler aus zwei Duisburger Gesamtschulen haben am Mittwoch gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert. Auch im Unterricht war Putins Angriff ein Thema. Lob kam vom Bezirksbürgermeister.

Mehr als 1000 Schüler sind am Mittwoch im Duisburger Norden für Frieden in der Ukraine auf die Straße gegangen. Die Gesamtschule Walsum hat die Demonstration in Kooperation mit der Theodor König Gesamtschule organisiert. Um 12 Uhr endete der Unterricht offiziell, die Schüler zogen dann mit selbst gebastelten Plakaten zum Kometenplatz. Die Teilnahme war freiwillig, die Schulen sprachen aber von einer sehr hohen Teilnahmebereitschaft.

In der Nähe des Rathaus kritisierten Mitglieder der Schülervertretung einen „Krieg, den niemand sich gewünscht hat“. Schülersprecher Jonas Tenter sagte: „Europa steht für eine Gemeinschaft und dass wir nun Flüchtlingen helfen, ist eine Selbstverständlichkeit.“ In den vergangenen Tagen hatte die Schulen Spenden für die Ukraine gesammelt. Rund 100 Kartons sind dabei zusammengekommen. Bezirksbürgermeister Georg Salomon lobte am Kometenplatz in einer kurzen Ansprache die Initiative der Schüler.