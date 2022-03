Krieg in der Ukraine : Zeichen der Solidarität und des Mitgefühls

Krieg in der Ukraine

Rumeln Ein Benefiztag zugunsten der Menschen aus der Ukraine soll jetzt auf der Außenanlage beim Rumelner TV Solidarität bekunden. Was die Veranstalter geplant haben.

Kaum waren ihre Ansprache und ihr Gebet in der Bezirksvertretung gesprochen, hatte Rheinhausens Bezirksbürgermeisterin Elisabeth Liß eine weitere Idee. Sie erbat für einen Benefiztag zugunsten ukrainischer Menschen von RTV-Chef Paolo Sabella das Gelände des Turnvereins am Rumelner Waldborn.

Schnell waren mit Ferdi Seidelt und dem Runden Tisch Rumeln-Kaldenhausen tatkräftige Veranstalter gefunden, umgehend anberaumte Gespräche mit unter anderem Bezirksmanagerin Kirsten Blaschke sorgten dafür, dass in kurzer Zeit die Idee für eine Großveranstaltung entstand, die Schirmherrin Elisabeth Liß „Frieden für die Ukraine“ nennt und die am Sonntag, 20. März, von 11 bis 18 Uhr auf dem Außengelände des Rumelner Turnvereins, Am Sportplatz 15, stattfindet.