„Mod“ by Sven Nöthel : Duisburgs neuer Sternekoch hat gleich doppelten Grund zu feiern

Sven Nöthel ist Sternekoch. Am Freitag heiratet er seine Isabel in Mülheim, gefeiert wird in Baerl. Foto: Norbert Prümen

Duisburg Sven Nöthel, Koch des Restaurants „Mod“, das in einem ehemaligen Kuhstall an der Grafschafter Straße in Duisburg-Baerl beheimatet ist, bekam am Mittwoch in Hamburg einen Michelin-Stern verliehen. Was er als nächstes plant.