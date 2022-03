Geflüchtete aus der Ukraine : Bewährungsproben für die Landesregierung

Düsseldorf Immer mehr Menschen fliehen vor dem Krieg aus der Ukraine. Das Land NRW baut deshalb die Aufnahmekapazitäten aus. Zudem sind viele Hilfsorganisationen und unzählige private Initiativen bereits im Einsatz. Die Landesregierung steht vor großen Aufgaben.

Wer in diesen Tagen eine Veranstaltung mit Ministerpräsident Hendrik Wüst besucht, dem wird ein Satz mit absoluter Sicherheit begegnen: Wer vor Putins Angriffskrieg fliehe, der sei in Nordrhein-Westfalen willkommen. Am Mittwoch legte der Regierungschef von NRW im Landtag sogar noch einmal nach, indem er bewusst Angela Merkels historischen Satz „Wir schaffen das“ wiederholte. Noch sind es wenige Menschen, die vor Putins mörderischem Krieg bis nach Deutschland geflohen sind. Doch es werden stetig mehr, sodass die Landesregierung schon warnt, dass „auch wir an unsere Belastungsgrenzen herangeführt werden“.

Genau darin liegt aber auch das Risiko für die Landesregierung: In den Ballungsräumen sind Kita- und Schulplätze ohnehin rar gesät, vom Lehrermangel an den Grundschulen gar nicht zu sprechen. Die Aufnahmefähigkeit des Bildungssystems in seiner derzeitigen Verfassung ist überschaubar. Das Land muss nun im Schulterschluss mit Bund und Kommunen schnell Antworten darauf geben, wie es die Situation in den Griff bekommen will. Und es muss vor allem Wüsts Versprechen von einer Unterstützung „ohne Wenn und Aber“ in die Tat umsetzen.