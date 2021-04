Welche Regeln nun gelten : Ausgangssperre in Duisburg ab Samstag – Zoo bleibt geschlossen

Wie hier in Köln gilt ab Freitagnacht, 0 Uhr, auch in Duisburg eine Ausgangssperre. Foto: dpa/Federico Gambarini

Duisburg Die bundeseinheitliche Corona-Notbremse ist am Donnerstag vom Bundesrat verabschiedet worden und tritt bereits am Samstag in Kraft. Für Duisburg hat dies unter anderem eine nächtliche Ausgangssperre zur Folge. Wir geben einen Überblick über die Regeln.

Fast alle anderen möglichen Beschränkungen hatte Duisburg zuvor bereits eingeführt. Lediglich die nächtliche Ausgangssperre, die ja so etwas wie das „letzte Mittel“ sein soll, war bisher noch nicht verhängt worden – im Gegensatz zu Nachbarstädten wie Mülheim oder Krefeld, wo sie bereits vor einigen Tagen gilt.

Nun aber zwingt die bundesweite Notbremse Duisburg auch hier zum Handeln. Die Regelung besagt: Zwischen 22 Uhr abends und 5 Uhr morgens gilt eine Ausgangsbeschränkung. Nur wer arbeiten muss, andere versorgt oder pflegt, darf sein Haus beziehungsweise Grundstück noch verlassen. Das gilt auch für das abendliche Gassigehen mit dem Vierbeiner.

Ausnahmen gibt es für Individualsportler bis Mitternacht. Wer also noch bis 24 Uhr um den Block joggen möchte, kann dies auch weiterhin tun. Spazierengehen unter Einhaltung der Bestimmungen zu den Kontaktbeschränkungen ist ebenfalls möglich.

Mit dem Oma in den Zoo: Das geht auch in den nächsten Tagen nicht mehr. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Die Regelungen des am Donnerstag verabschiedeten Infektionsschutzgesetzes werden für die Stadt Duisburg am 24. April um 0 Uhr in Kraft treten. Das teilte die Stadt am Donnerstagabend mit. Die Ausgangsbeschränkung gilt erstmals in der Nacht von Freitag, 23. April, auf Samstag, 24. April.

Während der Distanzunterricht in den Schulen fortgeführt wird, werden in Duisburg zudem die Kindertageseinrichtungen ab Montag, 26. April, in einen Notbetrieb wechseln.

Dagegen bietet die Corona-Bremse der Stadt durchaus die Möglichkeit, den Zoo wieder zu öffnen – zumindest die Außenbereiche. Besucher müssten dann allerdings einen tagesaktuellen Negativtest vorweisen können. Die Stadt hatte zuletzt die Schließung des Zoos angeordnet. Und das soll auch weiter gelten: „Das wäre ja widersinnig, wenn wir einerseits Verschärfungen einführen würden und beim Zoo wieder Lockerungen vornehmen“, erklärte ein Stadtsprecher am Donnerstagabend auf Anfrage.

Grundsätzlich können Städte bei ihren Anordnungen über die Regelungen der bundeseinheitlichen Notbremse hinausgehen – unter Berücksichtigung des jeweiligen Infektionsgeschehens und der Belastung der Intensivstationen in den Krankenhäusern. Am Donnerstag hatte Duisburg eine Inzidenz von 225,0, aktuell ist sie bereits auf 233 gestiegen. In anderen Städten und Kreisen wie zum Beispiel in Krefeld, Mülheim, Wuppertal oder Remscheid ist sie noch höher.