Kostenpflichtiger Inhalt: Ab Sonntag, 22 Uhr : Rhein-Kreis bereitet sich auf Ausgangssperre vor

Mit der Corona-Notbremse drohen neue Einschränkungen im Alltag. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Rhein-Kreis Die „Notbremse“ inklusive Ausgangssperre ist für den Rhein-Kreis Neuss nur noch eine reine Formalie. Da der Sieben-Tage-Inzidenzwert auch am Freitag und somit am dritten Tag hintereinander über 100 liegt, werden die verschärften Regelungen wohl ab Sonntag in Kraft treten. Hieße auch: Ab Sonntag, 22 Uhr, gelte die Ausgangssperre.