Fahndung in Duisburg und Moers : Mann soll Mädchen angefasst haben – Polizei veröffentlicht Phantombild

Duisburg Ein unbekannter Mann soll in Moers zwei Mädchen angefasst haben. Experten vom LKA haben anhand der Beschreibung der zwei Achtjährigen ein Phantombild erstellt, mit dem die Polizei nun nach dem Mann fahndet.

Am Sonntagabend, 28. März, zwischen 20 Uhr und 21.30 Uhr soll der Unbekannte die beiden Mädchen auf einem Hinterhof an der Moselstraße in Moers an den Schambereich gefasst haben. Die zwei Kinder rannten in ein nah gelegenes Haus – der Unbekannte flüchtete in Richtung Ernst-Holla-Straße.