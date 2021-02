Schockanruf bei Opfer : Duisburger Betrugsfall wird bei "Aktenzeichen XY" gezeigt

Duisburg Ein Betrüger gab vor, der Neffe einer 63-Jährigen aus Duisburg zu sein. Mit einer perfiden Masche machte er am Ende 131.000 Euro Beute. Jetzt wird der Fall bei "Aktenzeichen XY“ gezeigt.

"Hallo Irmgard, ich hatte einen Autounfall und brauche dringend Geld". Mit diesen Worten begann die Odyssee für eine 64-jährige Duisburgerin Ende September 2019, berichtet die Polizei in Duisburg . Über zwei Tage rief dieser vermeintliche Neffe demnach immer wieder bei der Seniorin an. Er setzte die 64-Jährige massiv unter Druck, erzählte von dem angeblichen schweren Autounfall und seinem Ärger mit der Polizei hätte. Sie müsse ihm dringend Bargeld zur Schadensregulierung leihen, behauptete der Mann.

Am Mittwochabend. 10. Februar, wird dieser Fall in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" vorgestellt. Moderator Rudi Cerne interviewt per Videoschalte den Duisburger Kriminalhauptkommissar Ralf Schäfer.

Auch zwei weitere Fälle aus NRW werden in der Sendung Thema sein: Die Fahndung nach einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Getränkemarkt in Aachen am Roder Weg sowie zwei Blitzeinbrüche bei Juwelieren in Hagen und Hanau (Hessen).