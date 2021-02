Projekt in Duisburg-Ruhrort : Neues „Speziallabor“ für Kunst und Kultur

Sven Sander (von links), Gernot Schwarz, Marius Luczynski und Heiner Heseding stellten das Projekt vor. Foto: Olaf Reifegerste

Duisburg „Das PLUS am Neumarkt“ des Kreativquartiers Ruhrort ist eines von 20 Projekten in der Metropole Ruhr, das mit Mitteln aus einem Förderprogramm vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW bezuschusst wird.

Neumarkt 19 in Duisburg-Ruhrort: Diese Adresse sollte man sich ab sofort merken, wenn man kulturell interessiert in der Stadt unterwegs ist. Denn vorgestern startete dort ein „Speziallabor“ für Kunst und Kultur im Kreativquartier Ruhrort mit seiner Arbeit. „Das PLUS am Neumarkt“, so heißt es, ist eines von 20 Projekten in der Metropole Ruhr, das mit Mitteln aus dem Förderprogramm „#heimatruhr“ vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen bezuschusst wird (die Rheinische Post berichtete).

Nachdem der ursprünglich als Erprobungsort vorgesehene, gleichnamige frühere Supermarkt am Neumarkt Ecke Harmoniestraße nicht (mehr) zur Verfügung stand, hat Ruhrorts umtriebiger Kreativquartiersmoderator Heiner Heseding kurzerhand das gegenüberliegende, ebenfalls leerstehende Ladenlokal der ehemaligen „Parfümerie am Neumarkt“ für diese Zwecke ausfindig gemacht und zur Zwischennutzung für die Zeit von Februar bis November dieses Jahres angemietet. Hier nun werden ab sofort verschiedene kreativwirtschaftliche und künstlerische Konzepte Pandemie konform erprobt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Neben sogenannten Pop-Up-Shops, mit denen sogenannte Start-up-Unternehmen Geschäftsideen vorstellen und erproben können, sollen auch Ausstellungen und andere kulturelle Veranstaltungen dort stattfinden, um damit neue Kreativimpulse im Hafenquartier anzustoßen.

Heseding: „Das Kreativquartier stellt interessierten Existenzgründern, Veranstaltern und Künstlern dafür die gesamte Infrastruktur des PLUS-Ladens kostenlos zur Verfügung. In dieser Hinsicht gab es bereits Gespräche mit ‚Rikscha-Mick‘, alias Holger Haering, mit Dagmar Dahmen von ‚du tours‘ und ihre legendären ‚Schimmi-Touren‘, mit der Malerin und Zeichnerin Angelika Schwedes sowie mit dem Ruhrorter ‚Urgestein‘ Fritz Hemberger und seine historische Postkartensammlung.“

Als Auftaktveranstaltung hat Heseding aber eine digitale Fotoausstellung des Ruhrorter Fotoclubs ausgewählt, die seit Dienstag bis zum 2. März in den Schaufenstern am Neumarkt 19 nun rund um die Uhr kostenlos zu sehen ist. 29 Mitglieder des besagten Fotoclubs zeigen in einer digitalen Schaufensterausstellung – ohne Themenvorgabe und Jurierung – jeweils drei von den Club-Mitgliedern frei ausgewählte Fotografien. Präsentiert werden diese auf zwei Monitoren, die von der Duisburger Medien- und Designagentur „mediaDEVICE“ programmiert und aufstellt wurden. Ein dritter Monitor steht in Sichtweite der Eingangstür und dient dem PLUS-Projekt als Kommunikationsmedium die ganze Zeit über.