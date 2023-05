Infos Die Maschen der Trickbetrüger

Betrug am Telefon



Das NRW-Innenministerium warnt vor einer neuen Betrügermasche am Telefon. Mit manipulierten Telefonnummern auf dem Display erwecken Kriminelle den Anschein, von einer Behörde anzurufen und in deren Auftrag Kontodaten oder Geldzahlungen einzufordern. Der Weisse-Ring warnt Rentner davor, Daten an Anrufer herauszugeben, die sich fälschlicherweise als Mitarbeiter der Bundesversicherungsanstalt ausgeben. Dahinter steckten Straftäter. Häufig werden Opfer auch durch vermeintliche Gewinnbenachrichtigung ausgetrickst. Man muss eine Nummer zurückrufen, dahinter verbirgt sich meistens eine teure Hotlines.