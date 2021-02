Hamborn hat die höchsten Werte : Inzidenz sinkt in allen Bezirken unter 100

Diese Flüchtlingsunterkunft in Obermarxloh wird nach einem Corona-Ausbruch abgeriegelt. Der Bezirk Hamborn hat stadtweit die höchste Inzidenz. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Die Corona-Zahlen in Duisburg sind weiter rückläufig, kein Stadtbezirk hat inzwischen noch eine Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100. Das teilte die Stadt am Dienstag bei der Veröffentlichung der Zahlen für die fünfte Kalenderwoche (1. bis 7. Februar) mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Zahl der Neuinfektionen innerhalb eine Woche an, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner. Hamborn ist zurzeit wieder der Stadtbezirk mit der höchsten Inzidenz. In diesem Bezirk stieg die Zahl von 88,7 in der vierten auf 95,3 in der fünften Kalenderwoche.

Wie berichtet hatte es auch in einer Flüchtlingsunterkunft an der August-Thyssen-Straße in Obermarxloh einen Corona-Ausbruch gegeben. 16 Flüchtlinge waren dort positiv getestet worden. Zum Glück konnte dort allerdings keine mutierte Variante des Covid-19-Virus gefunden werden. In der Woche wurden in Hamborn 72 Infizierte verzeichnet.

Es gibt in Duisburg nun wieder ein Nord-Süd-Gefälle: Hamborn, Meiderich/Beeck und Walsum sind die Bezirke mit der höchsten Inzidenz. In der Vorwoche hatte noch Rheinhausen mit einer Inzidenz von 112,5 vorne gelegen.

Die besten Werte weist der Duisburger Süden auf: Nach einer Inzidenz von 42,5 in der Vorwuche ist der Wert noch einmal auf 35,6 abgesackt. Der Duisburger Süden ist also der einzige Bezirk in der Stadt, in dem die Werte stabil unter 50 liegen. Einige Experten schlagen bei solchen Zahlen Lockerungen vor.

Die Gesamtstadt ist davon allerdings noch ein Stück weit entfernt: Die durchschnittliche Inzidenz in der fünften Kalenderwoche lag in Duisburg mit 68,8 noch deutlich darüber. Dennoch sind es die besten Werte seit dem Herbst vergangenen Jahres.

Die Zahlen der Bezirke im Einzelnen: 1. Hamborn 95,3 (Inzidenz)/72 (absolute Fallzahl), 2. Meiderich/Beeck 79,8/58, 3. Walsum 75,5/38, 4. Rheinhausen 72,9/57, 5. Homberg/Ruhrort/Baerl 70,9/29, 6. Mitte 54,0/59, 7. Süden 35,6/26.

(mtm)