Ausfälle und Verspätungen : So trifft der Schnee den NRW-Nahverkehr

Düsseldorf Nach einer eisigen Nacht ist in vielen Städten in Nordrhein-Westfalen der öffentliche Nahverkehr gestört. Betroffen sind vor allem Westfalen und das Ruhrgebiet. Eine Übersicht.

Am Montagmorgen lagen die Temperaturen in vielen Landesteilen von Nordrhein-Westfalen deutlich unter null Grad. Probleme gab es auch auf den Straßen. Einen Überblick der Lage finden Sie hier. Die schwierigen Verkehrsbedingungen könnten auch Auswirkungen auf den Start der landesweit 53 Corona-Impfzentren haben, in denen am Montag erstmals Menschen ab 80 Jahren geimpft werden sollen, die zu Hause leben. Sie öffnen um 14 Uhr – trotz Wetterlage. Wer sich wetterbedingt nicht in der Lage sieht, den Termin wahrzunehmen, kann auch am Dienstag kommen – zur gleichen Uhrzeit wie zum ursprünglichen Termin am Montag und ausdrücklich ohne vorherige telefonische Anmeldung.