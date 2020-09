Neue Masche : Kölner Polizei warnt vor Covid-19-Schockanrufern

Köln Die Polizei Köln warnt vor einer neuen Betrugsmasche: Anrufer geben sich bei Senioren als Ärzte oder Polizisten aus und geben vor, ein Verwandter sei lebensgefährlich an Covid-19 erkrankt.

Hilfe gäbe es mit einem neuen Medikament, das bestellt werden müsse, aber nicht von der Krankenklasse bezahlt werde - so die Ansage der Betrüger. Es sei aber möglich, das Medikament zu kaufen. Ein Kurier käme das Geld abholen.

Die Polizei Köln hat bereits vier dieser Fälle in Bearbeitung. Während drei der Angerufenen den Trick bemerkten, übergab eine Rentnerin (88) aus Köln-Poll am Mittwoch aus Sorge um ihre Tochter mehrere tausend Euro an den Kurier.