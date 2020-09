Unfall auf der A46 in Düsseldorf : Lkw-Fahrer fährt wohl unter Drogeneinfluss gegen Lärmschutzwand

Unfall auf der A46 in Düsseldorf

Düsseldorf Nach einem Lastwagen-Unfall war auf der A46 wegen Aufräumarbeiten die Ausfahrt Düsseldorf-Eller gesperrt. Es liefen Schadstoffe aus. Der Fahrer stand offenbar unter Drogeneinfluss. Der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich.

Bei dem Verkehrsunfall am frühen Mittwochmorgen verletzte sich ein Lkw-Fahrer, nachdem er mit seinem Sattelzug auf der A46 in Fahrtrichtung Heinsberg von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Lärmschutzwand geprallt war. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht und festgenommen. Ihm wurde wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Drogen eine Blutprobe entnommen.