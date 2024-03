Illegaler Trend „Roofing“ Ungesichert auf Dächern und Türmen – Video zeigt Jugendliche in Köln

Uwe Schindler schläft schon, als er von mehreren Stimmen geweckt wird. Schindler lebt mit seiner Partnerin in einer Wohnung in Köln-Nippes in der vierten Etage. Der Grund, warum er an jenem Samstag im März sofort hellwach ist: Über der Wohnung ist nur das Hausdach, also wer spricht da? Schindler öffnet das schräge Dachfenster, da schauen ihn vier Jugendliche an, die dort sitzen und sich unterhalten. Mitten in der Nacht, ohne jede Sicherung, in mehr als 15 Metern Höhe.