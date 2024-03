Internetkriminalität im Bergischen Land IHK warnt Firmen in der Region vor Cyberangriff

„Auch zahlreiche Unternehmen in unserem Bezirk erhalten im Rahmen des Angriffs vorgeblich von der IHK Köln versendete E-Mails mit dem Betreff „Industrie- und Handelskammer Daten Aktualisierung“. In der Nachricht fordern die Angreifer unter dem Vorwand einer angeblich erforderlichen Aktualisierung von Kontaktdaten zu einer Dateneingabe auf. Mit Klick auf den in den E-Mails hinterlegten Link öffnet sich ein Website-Formular, das dem Design der IHK Köln nachempfunden ist und neben allgemeinen Unternehmensdaten die Namen von Ansprechpersonen sowie Kontoinformationen abfragt.